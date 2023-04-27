中鋼27日宣布自行完成「盛鋼桶辨識系統」的AI影像辨識技術開發，應用於整合扁鋼胚連鑄產線上的盛鋼桶定位追蹤，力助煉鋼廠智慧產線跨出新的一步。

中鋼繼2020年首座高爐建置煉鐵智慧平台，2021年軋鋼三廠冷軋產線設置AI智能模組，於上游及下游製程陸續取得智慧製造成果。

中鋼表示，煉鋼製程主要是將廠內上游高爐熔煉的鐵水再精煉成鋼液，並依鋼種特性添加相關合金，並以「盛鋼桶」裝運鋼液接續連鑄製程，生產下游軋鋼產線需要的鋼胚。開發盛鋼桶影像辨識系統前，主要安排人力至盛鋼桶各處理站以人工方式判定，受到廠內光源變動或現場搭建環境影響，偶然發生桶身誤判情況。

為降低誤判率及增進煉鋼製程效率，需建立盛鋼桶於各處理站間的自動調度確認機制，如於盛鋼桶身安裝感應器，感應器須符合耐受桶身高溫或加熱時能不被磁場干擾等難以實現的條件，中鋼採行攝影機拍攝影像方式，這樣一來設置的判定設備無須面對高溫，適合應用於煉鋼廠內多數場域。

中鋼自行開發的盛鋼桶影像辨識系統，主要採用攝影機串流影像作為依據，除了依照桶身編號數字影像來判定外，亦將不同類型盛鋼桶本身所具備的多部位特徵納入人工智慧辨別。

近期2條扁鋼胚連鑄產線完成第一階段試行，在中鋼煉鋼廠及電控處同仁的共同努力下，累計1,361爐的辨識結果顯示，可以達到98%以上的正確辨識率。

中鋼強調，近日完成的扁鋼胚連鑄產線盛鋼桶定位追蹤系統是煉鋼廠邁入智慧化生產的第一步，接下來將水平展開至各連鑄機及其他應用場域，完成煉鋼廠盛鋼桶鋼液生產程序的完整自動化追蹤，逐步落實智慧產線建構及數位轉型工作。(記者張雅雲/高雄報導)