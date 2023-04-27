金融營業稅是否調降，財政部與金管會不同調，財政部表示，有落日條款的部分是金融營業稅運用的部分，並非稅率目前財政部的態度是「要審慎評估」。

金管會主委黃天牧今日到財政委員會，提到針對工商協進會所提「調降金融營業稅」，金管會的立場，是希望金融營業稅相較於國際金融業要有競爭力，將與財政部交換意見進行溝通。

財政部今年3月已經發函給金管會，但金管會還要徵詢相關公會的意見，所以預計5月才會回復給財政部。

金融營業稅的稅率非專屬金融本業是5％；現在討論的是本業是銀保本業與銀保以外的銷售額，而現在有爭議的是銀保本業要從現在的5％調降為2％。

2024年修法《加值型及非加值型營業稅法》，將金融營業稅提高到5％，但因為銀保本業需要準備金支應，所以調高稅率後將2％專款專用；3％則是由國庫分配，金管會希望銀保本業可以降到2％。

財政部表示，根據法律規定，只有稅款運用方式有落日，只有徵詢問金管會稅款運用方式要不要落日，但是是否降稅主管機關要自己考量。

財政部與國際比，台灣整體的金融相關的稅不見得競爭力比較弱，也不能單純從稅率去看。根據財政部資料顯示，金融營業稅撥入金融營業特別準備金從2015年到去年底為止，每年大約251億元到303億元，目前累計撥入金額已經達到2162億元。