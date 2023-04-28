美國近期發生5起食用市售冷凍莓果感染A型肝炎案例，國內最新抽檢結果亦發現，進口「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」5批產品其中1批驗出A肝病毒陽性。疾病管制署提醒，曾購買食用該批冷凍莓果的民眾，應進行60天自我健康監測，如出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服等症狀，應盡速就醫。

疾病管制署今（28）表示，有關食品藥物管理署發布抽驗某公司進口5批次冷凍莓果，其中1批檢出A型肝炎病毒陽性一事，疾管署於今日上午邀請地方政府衛生局共同研商並啟動相關因應措施。

疾管署提醒，曾購買該批冷凍莓果產品之民眾，勿食用該批食品，如果已經食用，請勿驚慌，請自最後一次食用日次日起進行60天「自我健康監測」，留意自身健康狀況，期間如果出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服，甚至是黃疸等急性病毒性A型肝炎疑似症狀，請儘速就醫，並確實告知醫師相關飲食史，以及時得到適切的診斷及治療。

病毒性A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用受病毒汙染的水或食物而感染，手部接觸到帶病毒者的糞便後，如未澈底清潔雙手，再接觸食物或口部也可能造成間接感染。疾管署提醒，慢性肝病、肝癌或免疫力低下等具有A型肝炎重症高風險民眾，如曾食用該批莓果類產品，可在最後一次食用日後2週內就醫評估自費接種A型肝炎疫苗之必要。

依據疾管署監測資料顯示，截至今年4月27日，急性病毒性A型肝炎累計32例確定病例，其中本土病例30例及境外移入2例，本土病例低於去年（2022）同期（86例）且與2019至2021年同期（25、20、27例）相當，近期並無病例增加情形。

疾管署表示，將請各縣市衛生單位及醫療院所提高警覺，對於疑似或確定A型肝炎個案詢問相關飲食史，並進行病毒序列比對，以釐清國內有無相關傳播發生；同時籲請臨床醫師診療發現疑似病例請詳細詢問食用莓果等飲食史，並依規定通報，以利衛生機關及時疫調與介入處理，降低疾病傳播之可能性。