身分證、健保卡號含「520」任2碼，到「馬辣」消費，全桌每成人加贈北海道生食級大干貝1顆；近期也有「馬辣土芒果季」快閃活動。（馬辣國際餐飲集團提供）

「新馬辣」和「新馬辣Plus＋」升級活動全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。（馬辣國際餐飲集團提供）

「問鼎‧皇上吉祥宮廷火鍋」5月升級活動選擇指定套餐，即贈佐渡花蟹。（馬辣國際餐飲集團提供）

民眾到「夯下去新潮和牛燒肉」選擇指定方案，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽。（馬辣國際餐飲集團提供）

「狗一下居酒食堂」5月升級活動，全桌消費滿千元即享價值240元的「鹽烤現流鮭魚下巴」1份。（馬辣國際餐飲集團提供）

台灣人喜歡吃到飽，馬辣餐飲集團5月優惠又來了，想省錢吃好料的民眾這篇趕快收。5月有51勞工節、512護士節、514母親節，馬辣集團攜手旗下眾多品牌，涵蓋吃到飽、單點不同型態，還有火鍋、燒烤、日料等不同菜式，祭出和牛吃到飽、巨蛤吃到飽等多款優惠方案，搶攻節慶商機。

5月1日起至31日止，2成人以上(含)同行，只要其中一人身分證或健保卡號含「520」任二碼，號碼可重複，或出示醫護人員工作證，須提前至少1日預訂並主動告知參加5月升級活動，即享有不同品牌的專屬優惠，優惠不併用。

符合資格者，可享火鍋吃到飽的「馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋」全桌每成人加贈「北海道生食級大干貝1顆」；近期業者推出「馬辣土芒果季」快閃活動，每天供應屏東鹽埔鄉產地直送的土芒果，讓吃貨大飽口福，幸運的民眾有機會可暢享土芒果的酸甜美味。而「新馬辣經典麻辣鍋」和「新馬辣經典麻辣鍋Plus＋」則是全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。「涮樂和牛鍋物 食べ放題」5月升級活動則有全日不限時段選擇「有牛的放題、安格斯黑牛放題、極上和牛放題」任一方案，可享「炙燒烏魚子焦糖玉子握」買1送1；若選擇「極上雙和牛放題」方案，可享「炙燒烏魚子焦糖玉子握」吃到飽。

以浮誇火鍋聞名的「問鼎‧皇上吉祥宮廷火鍋」，選擇要價2680元的「兩人明蝦和牛海陸套餐」，即贈 2 隻佐渡花蟹，2份套餐贈 4 隻，以此類推；若消費「四人極上雙和牛海陸套餐」，就送4隻佐渡花蟹。

燒肉吃到飽品牌5月升級活動，「熊一頂級燒肉」不限時段選擇「大關燒肉、橫綱燒肉」指定方案，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」或 「免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋」。而「夯下去新潮和牛燒肉」選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽。「哞哞屋和牛燒肉」則是選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享雲林北港烏魚子吃到飽、「BarRoyal德國氣泡酒」1瓶，限量500瓶。另外，不限時段與人數，到「燒肉ChaCha個人和牛燒肉」每人消費滿500元即贈「極上烏魚子」1份，優惠不累贈。

馬辣餐飲集團旗下的日料品牌「狗一下居酒食堂」，5月升級活動的單點方案，不限時段，全桌消費滿千元即享價值240元的「鹽烤現流鮭魚下巴」1份，可累贈。另有忠孝店限定吃到飽方案，日限20組，最低988元起可享美國和牛生牛肉、鮭魚毛毛蟲壽司、自製午魚一夜干、香烤巨大海虎蝦等逾百道精緻日料吃到飽，每位僅需加價198元可享有金牌啤酒、沖繩原裝生啤酒喝到飽；若加價348元則可再享日本清酒、韓國真露、紀州梅酒等多款沙瓦無限量暢飲。

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