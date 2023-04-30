搜救人員不斷對張男做CPR，再用人力背負輪式擔架將張男送下山。（翻攝照片／張亦惠南投傳真）

南投縣政府消防局今天下午1點半左右接獲報案，指有一行8人今天出發前往鹿林山，同行一名張姓61歲山友在鹿林天文台附近突然失去意識昏迷，消防局立即派員上山馳援，張男已OHCA，下午4點24分送由救護車送往秀傳醫院急救，送醫後急救無效身亡。

南投縣消勤務指揮中心今天下午1點25分接獲王姓民眾報案，指稱他們一行8人今日11點由塔塔加停車場出發前往鹿林山，預計下午5點下山，不料同行張姓山友（61歲高雄人）行經鹿林山天文台附近，突失去意識昏迷，急需救援。

鹿林天文台海拔約2862公尺，縣消第三大隊獲報後，為爭取救援時效，立即轉報玉警隊塔塔加小隊駐地人員並同時啟動救援機制群呼義消，派遣玉山分隊警消4人、義消5人，出動勤務車及救護車共2車9人馳援。

搜救人員約3點半抵達鹿林山登山口，3點42分步行至患者待救處，據了解，搜救人員抵達前張男隊友就不斷做CPR，救護人員檢傷後發現張男OHCA，立即給氧並使用AED，AED不建議電擊因此持續CPR，用人力背負輪式擔架將患者送下山，下午4點24分由玉山分隊救護車載送至竹山秀傳醫院急救，搶救無效身亡。