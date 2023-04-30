防疫鬆綁後，白酒企業的第一季業績備受關注，大型酒企的獲利如期迎來開門紅。澎湃新聞報導，今年第一季，貴州茅台營收、淨利潤仍穩居首位，淨利潤首破人民幣（下同）200億元關口，五糧液位列第二，洋河股份、山西汾酒及瀘州老窖的座次爭奪戰加劇。

貴州茅台第一季財報顯示，營收約為387.56億元，較上年同期增長20％；歸屬上市公司股東的淨利潤約為207.95億元，年增20.59％，營收、淨利潤增速均創2020年以來新高。

五糧液第一季財報顯示，營收約為311.39億元，年增13.03％；淨利潤約為125.42億元，年增15.89％，營收與淨利潤的增速雖較2022年第一季略有下滑，但仍保持了兩位數增長。

另外，瀘州老窖和山西汾酒則以高增長加速追趕。瀘州老窖今年第一季營收約為76.1億元，年增20.57％；淨利潤約為37.13億元，年增29.1％。山西汾酒今年第一季營收約為126.82億元，年增20.44％；淨利潤約為48.19億元，年增29.89％。儘管與2022年第一季度43％的營收增速、70％的淨利潤增速相比，今年第一季山西汾酒的業績增速已大幅放緩，但已超此前的業績預告。

對比之下，洋河股份今年第一季的營收與淨利潤增速落在了後頭。洋河股份第一季營收約為150.46億元，年增長15.51％；淨利潤約為57.66億元，年增加15.66％。不過，洋河股份在2021年才扭轉營收連續兩年下滑的頹勢。