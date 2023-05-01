男子林逢振2019年擔任台北市北投警分局偵查佐時，發還給張姓民眾遺失的5萬元，只發還其中1萬元，另將4萬元占為己有，案發後他還辯稱保管袋被勾破、錢才掉出來，最高法院駁回他的上訴，依侵占職務上持有之非公用私有財物判刑2年8月，褫奪公權2年定讞，林須入獄。

林逢振負責承辦拾得遺失物業務，民眾在2019年8月20日下午2點，拾得現金5萬元，送交北投分局大屯派出所值班員警，員警依規定登記並將遺失物置入遺失物保管袋，隔天下午3點多，送交北投分局由林逢振受理簽收。

28日民眾前往北投分局欲領回遺失物，林逢振抽出其中之1萬元發還予張姓民眾，其餘之4萬元現金則未予發還，且未置入本案保管袋，將4萬元據為己有，張姓民眾深感困惑，再以電話查詢，發現林男涉侵占。

士林地方法院一審及台灣高等法院二審考量林男侵占之財物僅4萬元，且犯後約1小時即予返還，情節尚非重大，減輕其刑後。判處有期徒刑2年8月，褫奪公權2年，林男上訴，遭最高法院駁回確定。