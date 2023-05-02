大陸五一長假今日進入第4天，大陸官方統計，從4月29日至5月1日，全國鐵路、公路、水路、民航預計發送旅客總量1億5932.4萬人次，比2022年同期增長161.9％。與此同時，全國重點零售和餐飲企業銷售額同比增長15.6％，民眾消費力道出現回升。

據大陸交通運輸部微信公眾號1日晚間消息，4月29日至5月1日（五一長假前3天），全國鐵路預計發送旅客5349.2萬人次，比2022年同期增長460.9％；公路預計發送旅客9720萬人次，比2022年同期增長99.7％；水路預計發送旅客334.2萬人次，比2022年同期增長86.2％；民航預計發送旅客529萬人次，比2022年同期增長546％。

此外，全國高速公路小客車流量預計達到1億6858萬輛，比2022年同期增長125％。

央視新聞引述大陸商務部消息，5月1日，全國消費市場節日氣氛濃厚，人氣高漲，銷售旺盛。據商務部商務大數據監測，全國重點零售和餐飲企業銷售額同比增長15.6％。其中，重點零售企業汽車、服裝、化妝品、金銀珠寶銷售額同比分別增長25.1％、24％、19.9％和9.6％；重點餐飲企業銷售額更是同比增長61.7％。

另統計數據顯示，截至5月1日20時11分，大陸2023年「五一檔」電影總票房（含預售即時）已突破10億元（人民幣，約合新台幣44.54億元）。主旋律電影《長空之王》領跑票房榜，《人生路不熟》等影片緊隨其後。