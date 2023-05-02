新竹市立國樂團「新竹經典，仲夏協奏曲」國樂演奏會，將於7日下午2時30分在新竹市文化局演藝廳登場，此場音樂會以國樂經典協奏曲為架構，講述歷史故事，表現傳統音樂之美，對國樂有興趣的民眾即日起可至演藝廳1樓服務台免費索票，每人限2張。

文化局表示，新竹市立國樂團成立於1990年10月，現任指揮為范光宏，為新竹市政府文化扶植團隊成立最早的3個團隊之一，成員大部分來自竹塹地區愛好國樂的社會人士、學校老師以及各級在學學生，團員憑著對國樂的愛好，努力耕耘，使國樂深入學校、社區每個角落。

文化局說明，此次特別邀請8位在地的國樂新秀，與樂團一同帶來經典演出，透過團長兼指揮范光宏對樂曲的詮釋及演繹，聽眾可感受到國樂獨奏和整體樂團呈現出來的聲音，時而交織、時而對立，深切體驗傳統音樂的音韻之美。活動詳情可至新竹市文化局官網、或至風城演藝臉書粉絲專頁查詢。