旅法長笛家楊智越從巴黎學成返台，燙了一頭捲髮，頗有韓國名星的模樣，新髮型、新出發，他表示，未來的音樂人生不設限，不管是教職或加入交響樂團，他都樂於參與，同時他也開始學習短笛演奏，為自己預備更多可能性。

這次返台，他將和鋼琴家王一心搭檔，舉辦「初夏的風」音樂會，演出多首自小提琴曲目改編而來的長笛曲，以猶太籍美國作曲家保羅尚菲爾德的四首紀念小品為例，楊智越表示，「四首小品包括了探戈、森巴、流行舞曲及經典美國方塊舞風格，聽起來很好聽，但是和鋼琴有很多拍子交錯的部分，需要花時間練習。」

此外，還有另一首曲目楊智越也頗有心得，澳洲作曲家卡爾．凡恩的長笛奏鳴曲，他表示，在其中有個樂章有很多快速音群不間斷，讓他和鋼琴家一起飆樂，「很過癮，但是快速音符演奏時舌頭也覺得很痠。」

楊智越來自台中，出生於1992年，畢業於北藝大管擊所，擁有巴黎師範音樂院最高演奏文憑。近年闖蕩巴黎，他也曾遇上搶劫、遇上種族歧視、差點和當地人打架，也曾打工，做木工協助佈展，巴黎帶給他的洗禮，不只有音樂，還有豐沛的人文風情以及學會真正的生活。

楊智越表示，獨奏會結束後，他將再度前往法國參與亞維儂樂團的排練，夏天也將隨吹笛人室內樂團赴美演出。對於未來的音樂路，楊智越也滿懷期待。「初夏的風」音樂會將於5月18日在台北國家演奏廳登場。