▲安樂高中同學的作品雷射木雕工程車，相當精緻。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲獲獎的安樂高中同學莊翔恩（左）、陳聰達（右）。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲暖暖高中同學正在佈置「鱟寶寶」的生活環境。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲孵化中的「鱟寶寶」。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲暖暖高中同學的「鱟I do」計畫也獲金獎。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

為鼓勵基隆學生自主學習的，將想像化為實踐力，基市府辦理第111學年度市立高級中學「I-do自學力提案」評選，共計17件作品參賽，經入選者可獲得實踐獎金新臺幣5千元至2萬元。教育處表示，本次評選中，金牌獎得獎主題為「木作雷雕文創設計與分享」、「鱟I do」，分別由安樂高中及暖暖高中的同學提案。

來自安樂高中的莊翔恩、陳聰達兩位同學在國中時第一次接觸木工機具，當時生活科技課程中首次製作屬於自己的動力小船，並獲得設計與創作的成就感。兩人於高一多元選修課為延續這份感動，選擇文創設計與實作課程。

教育處說，安樂高中為本市自造教育及科技中心，讓兩位同學利用自主學習時間提升木製雷切技術，除了申請使用自造實驗室的雷切機，以及學習更多繪圖軟體的應用，預期目標是結合簡易電路的立體機構設計，並至兒福機構分享。

另外的金牌得主是來自暖暖高中的「鱟I do」，由黃翊珊發起，並邀集其他六位同學共同提案，是本次評選活動最多組員的組別。黃翊珊高一上學期參與國立海洋科技博物館的海洋公民行動科學家計畫，體驗親自養鱟，並在創辦「嗨 裡鱟」FB粉絲專頁分享復育過程，從養鱟尋根，找到基隆港曾經叫做「鱟港」的典故，為了喚起基隆市民對土地的熱愛，「鱟I do」規劃一系列課程與活動作為自學力的培養，預計在明年基隆市建市一百年市慶發表公開。

基隆市政府教育處處長劉美蘭表示，基隆市文化底蘊深厚，市府亦積極發展科學與科技領域，近年引入多元學習資源，讓學生對自主學習的規劃擁有更多的彈性，「I-do自學力計畫」進一步支持學生自主學習設計，鼓勵學生將想像化為實踐力，把學習熱忱外溢至校園外，並透過教師的引導開拓學子成長的視野。