王朝餐廳和宴會廳推出「女神媽媽母親節」中式美饌桌菜，讓媽咪大飽口福。(台北凱撒大飯店提供)

5月31日前，「愛呀我的媽」母親節優惠，午餐、下午茶、晚餐4人同行，業者招待一位母親免費。(台北凱撒大飯店提供)

「我愛媽咪」母親節住房專案，每房加贈Checkers自助晚餐兩客或SPA經絡護理療程二選一。(台北凱撒大飯店提供)

即將迎來疫情降級後的第一個母親節，鄰近台北火車站的台北凱撒大飯店，推出一系列母親節餐飲、住房專案寵愛偉大的媽咪。其中預定小家庭桌菜，可享期間限定免收1成服務費，還可獲贈價值4300元的SPA劵。而Checkers自助餐廳也推出4人同行媽咪免費的好康。

飯店內的王朝餐廳以及宴會廳於5月14日前推出「女神媽媽母親節」專案，宴會廳的小家庭桌菜，每桌5位8900元加1成起， 5月5日前預訂可享免收1成服務費的早鳥優惠；預訂桌菜加贈價值4300元Caesar SPA劵1張。王朝餐廳每桌10位16800元加1成起，預訂5月13及14日兩天皆加碼贈送媽咪康乃馨。

中餐王裕賢主廚親自操刀打造母親節精緻桌菜佳餚，港式經典菜色豐富，可品嚐到香辣入味的「避風塘豆酥九孔鮑」；還有肉質Q彈肥美、甘甜鮮嫩的「油淋玉露龍虎斑」；另一道像極福袋的「松露海味藏珍寶」，內餡包入雞肉粒、蝦粒、干貝粒、洋地瓜、香菇粒、芹菜粒以及松露醬一起拌炒，再用橘黃色四方皮包裹後油炸，外型吸睛，料豐味美，是內外兼具的菜餚。而「燉菜膽參肚清雞湯」湯底先用雞骨跟雞腳熬湯，再放入花膠跟海參燉熬，膠原蛋白融入在濃郁雞湯裡，養顏美容適合媽咪滋補潤身。「窯烤照燒豬肋排」窯烤的香氣搭配烤得軟嫩的豬肋排，是逢年過節必備的經典美饌。

另外，民眾最愛的Buffet也有提供專屬優惠慰勞媽咪的辛勞，Checkers自助餐廳即日起至5月31日期間推出「愛呀我的媽」母親節優惠，午餐、下午茶、晚餐4人同行，業者招待一位母親免費，提醒5月13日與14日不適用；但在5月13日及14日這兩天，母親本人用餐可享8折特惠，媽咪還享有一次抽獎機會，最大獎為Checkers平日晚餐劵6張，另有Checkers下午茶劵6張、8折餐劵等，讓媽咪吃得盡興也有機會抽中大獎。

瞄準疫後母親節商機，5月31日前，台北凱撒大飯店同步推出「我愛媽咪」母親節住房專案，每晚含早餐5265元起。入住舒適精緻的房型，每房加贈Checkers價值2174元的自助晚餐兩客或價值3200 元SPA五行經絡護理60分鐘療程，提供美味或美麗專案二選一。