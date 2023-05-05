涉及台開內線交易案醜聞的前總統陳水扁女婿趙建銘，2021年底最高法院判刑3年8月確定、他入獄服刑後，4月21日獲假釋出獄，同案被告、 被判刑4年3月的趙父趙玉柱，法務部矯正署 5月 3日核准假釋，檢察官聲請假釋中付保護管束，高院5日裁准。得抗告。

2005年「三井宴」，引爆台開內線交易案醜聞，2021年最高法院將前總統陳水扁親家趙玉柱判刑4年，由於趙玉柱另因擔任桌球協會會長，竟A走捐助款450萬元炒股遭判刑7月定讞，檢察官聲請定執行刑，台灣高等法院裁定4年3個月確定。