Gino飾演富二代，和林萱瑜配對。（三立提供）

Gino飾演富二代，和林萱瑜配對。（三立提供）

Gino在三立8點台劇《天道》飾演醫美集團繼承人，個性聰明善良，但自戀又毒舌，這次搭檔對象是林萱瑜，他表示兩人之前沒私交，卻和劇中一樣不「打」不相識，只是所謂的「打」竟是「打麻將」，當了很久的牌友很久！

原來他們之前曾在各種不同朋友的麻將局碰面，不常聊天，現在共同聊天話題就是麻將。林萱瑜的未婚夫Junior也是兩人共同話題，Gino表示，因當年兩人同時出道、都是團體，跨年場也常碰面，但當時沒高鐵趕場只能開車，有時堵車大家就會互相幫助先墊場，「Junior拍戲還演過我兒子，算是有一定熟識度」，所以就用這些話題和林萱瑜變熟。

劇中Gino與林萱瑜感情發展很快就進禮堂，之後林萱瑜開始面對婆媳之間的艱難問題，Gino說，周遭太多朋友有婆媳問題，但他聽完只有一個答案，就是婆媳之間當兒子不願出面調解就是無解，「兒子是婆媳問題的唯一橋梁，所以男人在這方面要有Guts，該怎樣就怎樣」。林萱瑜劇中是特地被栽培成名媛的孤女，外表是小白兔，其實卻是可以鬥智鬥巧的小狐狸。

《天道》是Gino在三立第一部從頭開始參與的8點檔，笑說自己是富二代專業戶，只是這次林子昇這角色是他演過最富有的富二代，有龐大資源與背景，他第一次演戲要穿上三排釦西裝，至於角色自戀部分，他笑說：「我個人可不自戀，走在路上我不會看到玻璃櫥窗就撥頭髮。」

Gino劇中都是帥氣出場，但其實他最想演吸血鬼角色，因為看韓劇劇情就有吸血鬼醫生、吸血鬼富二代，笑說：「我覺得我長相就挺適合！」

他當時接下《天道》就知道要同時軋前後兩檔的戲，之前也有過同時拍兩部8點檔的經驗，心裡早有準備，笑說謝謝自己拼命，努力撐過兩檔的軋戲期，滿信任劇組的時間調配，且經紀公司也很照顧他，貼心為他安排保母車24小時接送，一拍完戲上車就可以休息，「很辛苦，但有大牌的感覺也不錯」。