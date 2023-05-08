曾任獅子會長的林姓男子，與大他7歲的許姓女子同居，前年許女酒醉回家後，林男因日前與許女的爭執事情竟以皮帶勒斃許女，他殺人後辯稱案發前就與許女相約要去神的國度，最高法院他的駁回上訴，依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身定讞。

林與許從2018年年開始交往並在2020年同居在租屋處，他與許女因感情、工作、金錢等問題，發生多次爭吵，2021年10月25日晚上許女聚餐飲酒返回租屋處，林男見她酒醉，將她攙扶到房間內床上睡覺。

隔天凌晨林男想起與許女的爭執事情，竟拿皮帶趁她熟睡之際，由背後勒住她頸部達20至30秒之久，她因酒後遭皮帶勒頸造成窒息，導致呼吸衰竭而死亡。

林男犯後否認殺人，辯稱所犯為加工自殺罪，說案發前就與許女約定好要去「見耶穌」「神的國度」，但法官依他供述及鑑定報告書等證據，也沒有任何遺書、日記、輕生計畫等足以顯示被害人有求死意願或交代後事之情事，不採信林男的辯詞。

台北地方法院一審及台灣高等法院二審，考量林男因感情、工作、經濟問題，在被害人毫無防備之情況下，自背後勒頸殺害被害人，殺意甚堅，惡性重大，且犯後仍藉詞否認，未能了解生命可貴，復未賠償損害取得被害人家屬原諒，判處無期徒刑，上訴後，最高法院駁回確定。

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