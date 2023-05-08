顏正國童星時期的模樣再登上大銀幕。（海鵬提供）

演員顏正國、金馬獎最佳女配角陳秋燕出席修復版經典國片《油麻菜籽》母親節宣傳活動，兩人在片中飾演母子。陳秋燕透露，當年顏正國9歲，因為都在拍戲無法念書，大字看不懂幾個，根本不會讀劇本，有時會在片場鬧脾氣；也記得他雖然很調皮，卻非常孝順，劇組中午放飯他會去排隊拿便當，第一個就是拿給媽媽而不是自己吃。

顏正國坦言自己在27歲前都還是文盲，當年拍片，全靠導演講戲、講台詞，自己聽完死記硬背，而他的中文是在入獄後才開始苦學，他那時候決定選一件自己不會、最不喜歡的事情來學，就是讀書跟書法，於是他拿著一本字典到處問人，慢慢惡補中文識讀能力。

陳秋燕不久前才去英國找女兒，家人因為疫情已3年未見，她說這次去英國才發現女兒真的長大了，幫忙安排行程、帶爸媽去希臘玩。此行陳秋燕也開了眼界，看了希臘雅典的古蹟、去了美麗的城市約克，為了美景每天都走上1萬步。之後陳秋燕的女兒陪她一起回台，將在台陪母親一起過完母親節。

特別的是，陳秋燕的女兒就是在她拍《油麻菜籽》時出生，剛好在女兒滿月時開拍，陳秋燕說：「她沒看過《油麻菜籽》，我拍戲我女兒都不知道，以前路上影迷說喜歡我，她都覺得很奇怪，到現在都不知道媽媽很紅。」是直到女兒要申請去英國讀設計系，她把自己的飾品拿出來供作業參考，女兒才有感覺原來媽媽以前是得獎演員。