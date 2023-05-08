櫃買中心表示，精拓科（代號：4951）自去（2022）年11月3日上櫃已滿六個月，且符合「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上櫃有價證券得為融資融券審查，公告自5月9日起開放信用交易，可融資融券交易。