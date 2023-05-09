緊鄰奇美博物館的台南都會公園設立已十多年，向來為重要觀光遊憩及親子休閒空間，為滿足親子對共融式公園的期待，台南市政府文化局斥資2800萬元闢建冒險樹屋等特色遊具場，並結合奇美博物館的音樂、藝術特色，今年底完工啟用，將打造一座有樹蔭、有音樂等特質的特色公園。

台南市長黃偉哲（左四）主持台南特色公園遊具開工動工典禮。（曹婷婷攝）

台南市長黃偉哲今天主持動工典禮，他說，感謝奇美博物館提供好的點子，將館藏與藝術文化融入共融公園遊具，未來，這裡將有別於其他特色公園，有更多藝術、文化元素在其中，期待新的共融式公園也能讓這裡的地景煥然一新。

台南特色公園植栽豐富，未來親子將徜徉在樹下遊憩。（曹婷婷攝）

文化局長謝仕淵表示，預計規畫闢建遊具的面積約600平方公尺，現址共計上百棵樹都會保留，未來公園將有冒險樹屋、鞦韆等融合自然地景的遊具，還將設置奇美博物館音樂廣播系統，讓親子來到公園，置身音樂情境感受音樂陶冶。

「台南也要特色公園」成員的王怡靜說，期待台南多一點特色公園，目前很多新興公園多仍陳設罐頭2.0的遊具，讓很多家長傻眼，希望公園能有多一點挑戰性的遊具，提供孩子更多挑戰及美感的想像。