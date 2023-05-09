桃園航空城為全台最大都市開發計畫，各區段徵收工區陸續動工，目前仍有最後搬遷戶居住在徵收範圍內。大園區五權里民眾昨通報，工區附近大量泥土堆積水溝，造成社區排水阻塞。桃園市航空城工程處獲報後，立即派人車到場清理，後續將請施工廠商定期巡檢，並設置土溝防範豪雨沖刷。

桃園航空城區段徵收工程A、B、C、D分標共10標案，自2021至2022年已陸續動工，預計明年全區開工，目標於2028年全區完工，目前仍有最後一批搬遷戶居住在徵收範圍內。

市議員徐其萬表示，大園五權里內的安置街廓工區周邊，昨日有民眾反映，因進行樹木移植作業，造成大面積樹木與泥土堆積在水溝，又遇上大雨，導致社區排水阻塞，現場畫面可見，水溝附近正是未搬遷的民宅，向航工處通報後，對方積極派員清理，已改善完成。

徐其萬提醒，針對各工區包商在施工過程，應特別注意周邊尚有搬遷戶未搬離，應多加注意排水或道路管制等問題，避免影響民眾生活。

桃園市大園區五權里航空城安置街廓工區，因近日大雨，將上游植栽預培區的土壤沖刷至下游民宅附近水溝，航空城工程處緊急派員清理。（徐其萬提供／蔡明亘桃園傳真）

航空城工程處說明，該處為植栽預培區下游端，是尚未開始施工的其餘地區，非優先開發區。因連日大雨影響，上游土壤被沖刷至附近排水溝，經通報後航工處已於2小時內清除堵塞物。現場樹幹與枝葉則是現場既有樹木，航工處也將周圍雜草樹木一併清理完成。

桃園市航空城工程處8日接獲通報，大園區五權里內工區水溝，遭上游土壤堵塞，立即派員清理，後續將請各工務所定期巡檢，確保水溝疏通。（航空城工程處提供／蔡明亘桃園傳真）

航空城工程處表示，防汛期來臨，考量工區與住家上下游關係，已請各工區統包廠商派員定時巡邏，並於排水溝上游設置土溝夯實土壤，防範豪雨來襲時，土壤又被沖刷進排水溝，各工務所也會定期疏通周邊水溝，維護民眾生活品質。