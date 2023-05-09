新光金今年董事改選，委託書大戰開打。金管會今日表示，對於任何一方違反穩健經營的話，發函、請喝咖啡都是方式之一。

金管會表示，法規的部分《公開發行公司出席股東會使用委託書規則》對於金融機構召開股東會徵求委託書都有相關的規範，要無限徵求人必須要符合大股東適格性審查。

金管會官員表示，金融機構本身受到社會大眾信賴，建構信賴基礎上就要維持引薦營運，股東會召開與日常營運是治理階層要深刻了解，大股東、相關負責人都要有這方面認知。

金融機構透過徵求委託書來爭奪經營權，金管會不方便評論，但是金管會訴求宗旨為金融機構必須維持經營穩健。至於經營穩健是動態的過程，有些客觀和主觀的資料與判斷，會形成判斷標準，金管會也會依照職權來監理，維持金融機構穩健經營。

如果有違反穩健經營的一方，金管會不管是發函、喝咖啡都是監理的方式，監理機關最為著重仍是穩健經營。