YELLOW黃宣日前受邀在香港ViuTV音樂頒獎禮「CHILL CLUB推介榜 年度推介22／23」演出及擔任決選評審，更與香港人氣男團「MIRROR」成員姜濤驚喜合唱方大同的歌曲〈歌手與模特兒〉，引起大批樂迷尖叫。

對於這次跟姜濤的合作，黃宣開玩笑說：「今天早上彩排才第一次見面，感覺姜濤是斯文型的，非常文靜優雅，我可能比較敗類一些，開玩笑的！」接著說：「我們兩個非常反差，所以剛剛在舞台上擦出一些新的火花！非常開心能跟姜濤合作，希望大家會喜歡。」

而姜濤在典禮後在IG上，馬上優先發佈的就是與黃宣的演出合照，並寫到：「被震撼到的一晚，在你身上學習到很多，thank you~Welcome to Hong Kong。」大展好友誼。

YELLOW黃宣預告，接下來在台灣將會有多場公開演出，並開始籌備自己的全新專輯，拍攝的電影《他馬克老闆》也已定檔中秋節上映。