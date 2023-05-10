創立於2012年的華安，資本額6.68億，目前董監+經營團隊的可控股權約6成，其他法人股東則三商行（含原料藥廠旭富）持股約5%，三福環球約3%，台企銀創投和新高石油氣等。

華安醫學以ENERGI小分子嘌呤類化合物作為主體的多功能藥物開發平台，以ENERGI經生物代謝後，活化細胞能量調節之關鍵酵素單磷酸腺苷活化蛋白質激酶(AMP activated protein kinase,AMPK)為手段，以增加細胞能量(Adenosine triphosphate, ATP)促進人體自癒(self-healing)功能，並藉此作為開發基礎，利用前述活化細胞能量之特性，發展可行之疾病治療藥物為目的，開發可適用於各種不同適應症的新藥項目。

目前已發展應用於傷口照護、新陳代謝疾病、發炎性疾病、神經退化性疾病與其他醫學治療領域等新藥開發項目。

陳翰民表示，華安目前有三大新藥開發，糖尿病足部潰瘍凝膠F703已進入三期臨床試驗，預計一年內可以收案230人，需要觀察16-20周，目標2024年第二季期中分析，第四季完成進行解盲。F703擴大適應症的下肢靜脈潰瘍(VLU)(F703VLU)正進行第二期臨床試驗。

另外，防止落髮外用液劑已完成美國及台灣二期臨床試驗，目前已規劃申請三期臨床試驗。

至於治療巴金森氏症新藥及遺傳性表皮鬆解性水皰症(泡泡龍)外用軟膏，正在進行人體臨床試驗(IND)送件前評估及資料準備，並積極與全球各地不同屬性的生技醫藥廠商洽談新藥項目授權開發。