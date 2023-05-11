好市多販售的冷凍莓果，接連被驗出帶有A肝病毒，引發民眾恐慌，業者11日提出後續處置辦法，除將全額退費，也提供瑕疵商品同價額慰問金、A肝檢測費用500元補助等，但此方案僅限會員本人，台中市政府法制局長李善植對此表示「失望」，衛生局長曾梓展則要求應同等補助會員共食的家屬檢驗費。

法制局指出，好市多販售的商品都是採大包裝銷售，屬於大型量售商品量販店，以這次被驗出A肝病毒的冷凍莓果來說，1包就重達約2公斤，通常會員買回家都是全家食用，但業者提出的補救方案只針對購買商品的會員個人，根本漠視其他同住家屬也可能吃到，甚至因而感染受害。

法制局強調，市府日前已要求好市多應擴大補救，補救項目應包含對該食品批號的消費者提出檢驗、疫苗注射補助，但業者至今仍無動於衷，令人遺憾。

李善植表示，2013年時，好市多也曾在美國加州發生販售的莓果驗出A肝事件，當時業者提供購買、食用受汙染產品的民眾美金80員接種疫苗的補償，以及最高120美元疫苗自付費用；反觀這次類似事件在台灣發生，好市多台中兩家分公司不但未依法規通報衛生局，事後也未提出合理補助方案，市府將持續協助消費者爭取應有權益。

曾梓展則要求，好市多應補助與購買冷凍莓果會員共食的家屬A肝抗體檢驗費，另也針對曾食用問題莓果、且有意願施打A肝疫苗的民眾疫苗全額補助，未來若有人因食用莓果導致感染A肝，業者更應負擔所有醫療費用。