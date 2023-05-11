三陽說明，第一季獲利以本業為主，業外部分並無其他重大處分與交易發生。

三陽表示，業績成長主要受惠於品牌機車銷售穩定成長，以及南陽現代韓國原廠關鍵零組件供應增加，帶動汽車交車率提升。今年在汽機車兩大事業體皆持續成長推升下，樂觀全年業績表現。

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