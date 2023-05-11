受惠汽機車銷售俱佳挹注獲利成長，三陽（2206）11日公告第一季財報，營收153.6億元，年增37.56％，稅後純益13.5億元，年增36.98％，每股純益1.71元，創2019年第二季以來共16個季度高峰，也是歷年單季獲利第三高。本業獲利則為歷年最高。