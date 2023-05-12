華晨宇將釋出第5張唱作專輯《希忘Hope》，實體專輯CD版正式展開預購。在新專輯中，華晨宇提出了一個有哲學思辨意味的名稱「希忘」。回顧世界歷史，音樂和哲學確實有密切的關係，古希臘哲學家柏拉圖曾在理想國中提到，音樂有對靈魂直接的影響。

他在2年前創作的單曲《好想愛這個世界啊》，當時他正處在痛苦和矛盾中，想過要放棄，也非常地懷念以前的自己。在寫完這首歌之後的這段時間裡，他很努力轉換心態，認真的努力的生活。

他在專輯中收錄的《好想我回來啊》是接在《好想愛這個世界啊》創作之後，想和大家分享他這段時間的狀態，可以說是一種走出陰霾的感覺，也希望透過這首歌讓大家思考如何正向的看待這個世界，並且關心身邊有類似症狀的朋友。

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