台灣自來水公司檢討水價，擬採擴大累進費率，行政院副院長鄭文燦今（12）日出席翡翠水庫原水管隧道管通典禮時表示，累進費率是必然的趨勢，除了呼籲大家節約用水，政府也努力開發各種水源。

鄭文燦說，目前是在規畫的階段，要考慮到成本及民眾的負擔，當然累進費率是必然的趨勢，也呼籲大家能夠節約用水，這幾年的平均用水量是有成長，也希望民眾和產業都要進行節水，政府也努力的開發各種水源，能夠確保台灣的用水安全。