「魔獸」霍華德今天（12日）拜訪宜蘭縣偏鄉小學，與當地學生互動、了解原住民文化，媒體聯訪時，關注他日前與副總統賴清德同框，說出「自從來到台灣，對這個國家有全新的認識」，被大陸網友抨擊是台獨，對此霍華德回應說，他不是政治家，有言論自由，但他本意並不想傷害任何人。

霍華德日前與賴清德合拍「來去總統住一晚」，影片播出後遭大陸網友抨擊，霍華德今天到宜蘭縣南澳鄉東澳國小與學生互動、觀看學生表演原住民歌舞。他說，球季剛結束，很高興可以在這時間點過來，這裡沒有籃球的工作，可以好好地和孩子們聊天。

對於被大陸網友抨擊，他說，他不是政治家，也有言論自由說任何話，本意並不是想傷害任何人，當說到「country」一詞時，有時候是指來到另一個地方，就會稱「country」，不一定說它就是個國家，是他們說話的一種方式，他為傷害到任何人道歉。

霍華德說，他尊重中國人，尊重台灣人，不想不尊重任何人，強調我們都生活在這個星球上，他尊重每一個人。