報導指出，老虎環球計畫拋售的非上市公司股權包含支付業務Stripe、美國軟體集團Databricks和字節跳動等公司的股權。

報導指出，2022年，老虎旗艦基金遭遇創紀錄虧損，在對其未上市公司股權持倉減計20％後，該基金虧損超過50％。

據悉，老虎環球在2020年首次對外公布，稱其在過去21個月中以合理價格購買字節跳動的股票，但並未透露投資總金額及股數。