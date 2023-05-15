2014年到2018年間擔任新竹市議員的顏政德，遭檢方起訴利用侄子、侄媳名義詐領助理費17萬多元，最高法院駁回他的上訴，依利用職務機會詐取財物罪判刑4年4月，褫奪公權4年，併科罰金48萬元定讞，已通知檢方啟動防逃機制。

顏政德在2015年8月間為取得議會核撥之公費助理補助費用，透過其侄顏兆沅（同案被告判刑2年確定）擔任人頭公費助理，致使相關承辦公務員將不實事項，登載在「新竹市議會議員公費助理發放清冊」上按月匯款，顏政德詐取公費助理之補助費用17萬5000元。

台灣高等法院更一審依被告供述、證人證述及卷附新竹市議會的自聘公費助理異動表、公費助理發放清冊等，認定顏男以虛報人頭助理之方式，詐領公費助理補助費之事證明確。

更一審考量，顏政德、顏兆沅在偵查中自白犯行，並由顏政德繳回全部所得財物，依法減刑後，並審酌顏政德身為市議員、平時常參與公益及捐助活動等，判刑4年4月，褫奪公權4年，他提上訴，最高法院駁回確定。