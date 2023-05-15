中國人民銀行15日發公告指出，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展人民幣（下同）1,250億元MLF操作和20億元公開市場逆回購操作，充分滿足了金融機構需求，中標利率均與前期持平。

本月有1,000億元MLF到期，因此人行在5月超額續做250億元。

隨著4月起部分中小銀行以及股份行陸續下調存款利率，以及協定存款、通知存款利率自律上限在5月15日迎接調整，再加上4月社融信貸不及預期，市場對政策利率是否下調的關注隨之升溫。

中信證券指出，MLF降息的緊迫性不強。人行行長易綱曾在3月公開表示目前實際利率的水準是比較合適，且4月28日政治局會議對第一季的經濟復甦給予充分肯定。

人行上一次調整MLF利率在去年8月，當時出手將MLF操作和公開市場逆回購操作的中標利率同時分別下降10個基點，隨後一直按兵不動。

人行已經連續6個月超額續做MLF。去年12月、今年1月、2月、3月、4月和5月分別小幅加量進行了1,500億元、790億元和1,990億元、2,810億元、200億元和250億元MLF操作。