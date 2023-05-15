六福村狒狒脫逃到桃園被槍殺案，關西鎮縣議員羅仕琦15日質詢，指縣長楊文科曾說「誠實是最好的上策」，但外界觀感多認縣府沒有作為，應該對外界說明清楚交待！農業處長范萬釗指桃園「有人」放話「新竹縣政府指派獵人槍殺狒狒！」才引社會嘩然，造成事件沸沸揚揚！

羅仕琦說，六福村狒狒3月脫逃18天被獵人槍殺，轟動全台，主管機關縣府農業處只開過1次記者會，本月10日林務局到現場勘察改善措施後，監委趙永清和紀惠容12日也主動調查，但傳出很多版本，農業處應該有責任和義務向社會大眾做說明。

范萬釗說，327發生狒狒被獵人槍殺事件，會造成沸沸揚揚的原因，主要是桃園「有人」放話，「獵人是新竹縣政府指派，越界去槍殺！」

范萬釗指327當晚，他和森保科長 梁明任及廖技士到派出所，檢察官調查時以新竹縣府、桃園市府及六福村做三方對質，事實上已還新竹縣政府一個公道，但檢方要求不能對外公開說明。

范萬釗說，縣府328開記者會對外做初步說明，從相關通聯記錄，真相已經很清楚，六福村直到329才承認東非狒狒是從園內逃脫的。

范萬釗指512監委到關西鎮公所開閉門會議，不開放媒體採訪，也是以三方對質方式調查，問題點根本不在獵人是誰指派，而是327下午3點，桃園市政府在現場的處置，包括獵人是在何時已出現在桃園市農業局圍捕狒狒的團隊之中。

「新竹縣政府一直是在默默承受責難！」范萬釗說，他相信狒狒逃脫被槍殺事件，很多東西說出來會傷害到別人，誰做的都沒辦法推卸責任，六福村在縣境關西鎮，從動保法、野保法及展演辦法，縣府都是不可推卸的主管機關，監委也調閱該處去年1整年對六福村的督導計畫，同仁很認真都有確實去做，相信監委之後公布的調查報告，會還新竹縣一個公道！