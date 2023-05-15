基隆市七堵區百一街一處建案，10日發生工地旁電桿下陷2公尺，並造成附近住戶停電5小時。日前台北市信義區也出現道路坍塌，民眾憂心天坑在基隆重現，市議員曾怡芳要求市府上緊工安發條。基隆市府也表示，15日要求業者停工，並將清查全市相關工地。

曾怡芳指出，五堵國小旁一處建案，10日晚間突然發生電桿下陷2公尺的意外，並造成當地居民停電5小時。日前台北市信義區又發生工地旁道路坍塌意外，也讓當地居民人心惶惶，擔心天坑在基隆重現。

基隆市七堵區日前發生電桿塌陷意外，基隆市議員曾怡芳要求市府應以最高標準看待此一事件。市府15日回應，已要求業者停工，待釐清原因後才會准許復工。（曾怡芳服務處提供／張志康基隆傳真）

事發後，市府都發處12日赴工地現場堪查，當天得出的結論是暫不要求業者停工，待完成固化後，才會檢視發生電桿塌陷及道路龜裂的部分。但業者表示，10日之所以會發生電桿塌陷，是因為電桿上的變電箱太重、土質太鬆軟，才導致停電。

曾怡芳指出，事發建案旁就是五堵國小，學童人數眾多，且鄰近新台五路高架橋，再加上鄰房屋主也表示，自該建案動工以來，已導致多處柱位、地面破損龜裂，地面高低差達7公分，這樣的房子根本無法住人。

基隆市七堵區日前發生電桿塌陷意外，基隆市議員曾怡芳要求市府應以最高標準看待此一事件。市府15日回應，已要求業者停工，待釐清原因後才會准許復工。（張志康攝）

曾怡芳要求基隆市政府重視工安，不要讓4月27日的新竹天坑、5月13日的北市信義區天坑在基隆重現。並要求市府以最高標準來審視此建案。

對於曾怡芳提出的疑問，基隆市都發處長謝孝坤表示，市府15日會先要求百一街的工地停工，後續會邀請第三方相關技師公會詳細檢視，釐清電桿下陷原因，確保安全無虞後才會准許復工。另外，市府也會優先清查和巡檢全市正在開挖地基和施作連續壁的工地，確保民眾安全。