興富發吊臂掉落中捷軌道，列車隨後撞上造成1死10傷，台中市議員黃守達16日質詢時指出，車廂內有對講機跟緊急按鈕，但若要按緊急按鈕要先使用對講機確認。中捷公司總經理莊明聰表示，目前已著手修改sop，若有緊急狀況可以直接按。

台中市議員黃守達、張玉嬿、施志昌、王立任、謝志忠及林祈烽聯合質詢，黃守達詢問，發生這類緊急事故時，車廂內的乘客可以採取什麼方法來因應？

中捷運務處長許泰銘表示，民眾按下緊急按鈕前需先用對講機與行控中心聯繫，按下按鈕後，若當下列車未出發會列停在原地；若列車已出發民眾按下緊急按鈕，列車會停靠下一站且停靠後不會再自動出發。

莊明聰表示，目前sop乘客在按下之前都應先操作對講機通報，這次事故後正在調整給民眾的指示，緊急狀況民眾立即啟動緊急停車鈕，行控中心會馬上接到訊息。

另，黃守達批評，現階段中捷網站安全宣導僅見「列車對講機」、「車站對講機」以及「廁所的求助鈴」，對於其他安全機制一字不提。對照高雄捷運、台北捷運在網站上從「列車上滅火器」、「逃生手把」到「列車車門重開裝置」等完整宣導與講解，中捷可以說是完全不及格。