男子李佳修去年酒駕競速狂飆撞死24歲王姓駕駛，台北地院16日由承審法官林鈺珍進行準備程序，李的律師主張死者屍體照片不應該讓國民法官看到會造成心理負擔，檢察官則主張照片已有對眼睛部分遮蔽，應讓國民法官看到真實的證據，法官諭知檢辯對此擇日再協商，16日開庭只針對確認什麼證據須調查，由法官先行釐清。

這起台北地院首件國民法官審理案件，北院也在法庭特別設置了記者席供媒體旁聽，顯示其重視及關注。16日的準備程序，法官林鈺珍先詢問被告李佳修，李當庭坦承犯行，也主張自首請求在量刑部分酌減，但檢方對此部分有爭執，將在審理程序中釐清。

對於犯罪事實部分，李佳修及律師沒有爭執，但對於證據部分，李的律師說，未來讓國民法官看到血淋淋的死傷照片會有心理影響，檢方則主張，本案重點就是死者頭部遭撞擊致死，沒有直接使用解剖照片，已經在證據照片挑選過。

檢察官也不贊成將照片變色處理，因為要真實呈現證據，且未來在挑選國民法官前，會事先進行問卷調查，如果有因看這些死傷照有心理影響的民眾，會排除讓其擔任國民法官，而被選任國民法官的民眾，如果有這方面的問題，也可以聲請拒絕擔任審理工作。

台北地院首件國民法官審理案件，北院也在法庭特別設置了記者席供媒體旁聽（照片由台北地院提供）

由於國民法官在審理前都不會看到相關證據，法官16日準備程序先就未來審理時什麼證據須要調查，及如何呈現在法庭上等程序事項，一一詢問檢辯雙方的意見。

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