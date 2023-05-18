好市多公布，會員凡於公告回收期間（2023／3／8～4／30）購買到受影響的商品，可獲全額退費外，另提供所購買商品等價慰問金（619元）。（翻攝好市多官網）

好市多A肝莓果風暴不斷，食藥署昨（17日）公布，產地墨西哥的Kirkland科克蘭「冷凍草莓」也驗出A肝病毒，該批冷凍草莓進貨量1546包，已有1513包售出流入市面。好市多昨（17日）回應：「這批產地為墨西哥、效期為2024年8月5日的科克蘭冷凍草莓，進口數量為1546包，已於4月30日暫停販售。我們很遺憾發生這樣的結果，造成會員不安及擔憂也深感抱歉，我們持續全力配合主管單位的指示積極辦理。」

而好市多也進一步於官網公告問題草莓賠償方案3項措施：一、會員凡於公告回收期間（2023／3／8～4／30）購買到受影響的商品，可憑購買記錄獲全額退費（619元）外，好市多另提供所購買商品等價慰問金（619元）。

二、於公告回收期間購買並食用受影響商品的會員，若於最後食用日起60日內（2023／7／9以前）出現有疑似A型肝炎症狀，到疾管署認可的檢驗機構進行檢測，好市多補助500元A肝檢驗費。

三、會員經主管機關回溯性疫調，若確認是因食用受影響草莓所致，好市多負責相關醫藥費用。購買商品的會員可憑會員卡、檢測收據至鄰近賣場辦理現金補償，若有問題，可洽台灣好市多客服中心（02-4499909）詢問。

公告一出，也不少會員不滿紛紛於網路表示：「在美國要被告到底，在台灣只要賠幾百元！」、「欺負台灣人只值619元？」、「愈驗出事愈多，現在誰還敢去買？」、「真的侮辱到極點！」「619元大醫院看病都不夠！」、「台灣人的肝只值得619元？」等怨言。