行政院今（18）日通過「傳染病防治法」修正草案，但只通過一條防疫補償申請期限延長，對此，衛福部次長周志浩表示，由於本會期時間來不及，因此先通過與民眾最相關部分，但包括防疫物資徵用、健保卡註記、電子圍籬等需要更多討論才能修法，因此改為三階段修法，希望爭取更多時間凝聚最大共識。

行政院今天通過衛生福利部擬具的「傳染病防治法」第七十四條之一修正草案，將函請立法院審議。

衛福部指出，考量入境檢疫及接觸隔離等措施於2022年10月起陸續取消，其防疫補償請求權的二年短期消滅時效於嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例施行期間屆滿前尚未完成，為使該等防疫措施相關補償的時效完成日一致，以保障該等民眾申請防疫補償的權利，此次「傳染病防治法」修正爰增訂第七十四條之一，將該特別條例施行期間屆滿前請求權時效尚未完成的防疫補償申請期限延長，於該特別條例施行期間屆滿後的二年期間內，仍得申請防疫補償。

周志浩表示，原先希望兩階段修法，但立法院會期已經不長了，加上特殊條例6月30到期，因此先選一個與民眾最有關係的條文，且馬上要能跟特別條例屆效前可以銜接，因此希望先通過防疫補償申請，避免民眾權益受損。

而第二階段修法，初步也會討論20幾個條文，目前在行政院審議中，包括醫療院所、長照機構感染採取的措施、防疫物資生產儀器材料徵用等相關規定，都需要一點時間討論，預期第二階段修法，最快在今年下半年會提出並通過。

至於第三階段，則就社會上還未凝聚共識的議題，包括健保卡註記、電子圍籬等議題時間較不緊迫，有共識後再提出相關修法法案。

周志浩強調，第三階段修法硬要訂出時間表，不見得是最好的方，希望儘可能的有最大共識後，再提出修法。