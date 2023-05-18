立委陳玉珍服務處人員也在機場協助登記，由縣府調動「藍鵲號」船隻疏運。（于家麒攝）

金門今（18）日一早濃霧攪局，造成海空交通攤瘓，上千旅客行程受阻，88名欲赴台參加推甄面試的金門高中學生也無法成行，個個心急如焚；立委陳玉珍攜手縣府緊急協調民航局與航港局啟動霧鎖B計畫，調動「藍鵲號」船隻從澎湖開至金門協助疏運，讓所有考生明天都能順利應考。

百麗航運公司「藍鵲號」於13：40從澎湖馬公航向金門水頭碼頭，預計16：30間抵達停靠水頭碼頭，優先讓88名考生與73名陪考家長購票登船，其於座位也開放給滯留金門的旅客搭船前往嘉義布袋，再改搭遊覽車至高鐵站轉赴北中南各地。

陪考家長鄭先生表示，在尚義機場等了一早上班機始終無法降落，聯絡報考學校亦無法延後面試，原本求救無門已絕望，幸虧立委與縣府緊急協調船舶解了燃眉之急，真的非常感謝！

稍早陳玉珍辦公室服務人員、縣府團隊與金門高中教官已在水頭碼頭協助欲搭船的考生及陪同家長登記造册，務必讓所有考生與家長門都能在今天順利赴台應考。

縣府表示，金門已進入霧季，相關疏運計畫也將視天候與需求狀況啟動，以協助所有往來台金兩地的鄉親與旅客行程都能平安順利。