「新銳譯者指導計畫」近日公布今年台灣文學英譯獲選者為李音希（Enshia Li），她將以作家袁瓊瓊《或許，與愛無關》為文本，完成為期9個月的英譯訓練，拓展台灣文學在英語文學領域的能見度。

李音希來自加拿大多倫多，這次獲選為台灣文學英語譯者，她將接受美籍業師柏艾格（Steve Bradbury）為期9個月的指導，預計將於2023年秋季舉行的ALTA年會中發表譯作成果。

李音希去（2022）年剛取得美國史丹佛大學東亞研究和英國文學學位，本次選擇袁瓊瓊《或許，與愛無關》為文本，她表示因為喜歡作者顛覆傳統敘事手法，以全新的視角看待當代世界的浪漫，並做為人類探索的啟發性課題。

ALTA創立於1978年，為美國專門從事文學翻譯推廣的組織，擁有包括獨立譯者、學術機構、新聞媒體等超過900名會員，每年固定舉辦年會，促進世界各地的文學翻譯從業人員進行各國及語言間之文化交流與理解。