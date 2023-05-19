屏東56歲男子黃東明追求通訊行甜美曾姓女店員被拒，他竟製造假車禍擄人殺害，死者家屬請求判死刑，一審及二審認為，黃男縱經假釋出監年逾8旬，無剝奪其生命而與社會永久隔離之必要，判處無期徒刑，黃男不服提上訴，最高法院駁回定讞。

黃男因辦理行動電話繳費等業務而認識曾姓女子，他對曾心生愛慕欲加追求，多次藉故邀約她，她數度委婉拒絕，且為躲避他而向上級主管報告此事，主管安排她由原工作地點暫時調至其他門市。

黃男竟在2021年2月5日下午3點多，以詢問電信服務為由，又到曾女之服務櫃檯前，先將左手伸過服務櫃檯抓住曾的左手腕，曾縮手後，他又將雙手伸過櫃檯，抓住曾右手、雙手下臂及右手腕，曾女受到驚嚇大喊「我不要，你嚇到我了，走開，你不要碰我」，他才放手。

曾女不堪其擾，同年3月26日至警局報案，黃男得知後欲與她和解遭拒，4月8日晚間他開車等待曾女下班並尾隨在後，駕車猛烈撞擊曾女所騎乘之機車，曾女受傷同時陷入昏迷，黃男見她一息尚存，將曾女搬移至其駕駛之小客車後座載離現場。

當天晚上，黃男將曾女搬移到無人居住之空屋，並以童軍繩、腳銬等物將曾之左腳銬在樓梯扶手，斷絕昏迷不醒且生命垂危之曾女及時受醫療救助之機會，致曾女在事發後4小時內，因傷勢造成之顱、腦、第1至3頸椎及上脊椎損傷而傷重死亡。

死者家屬請求判處黃男死刑，但一審及二審考量判處他無期徒刑，已足使被告與社會長期隔離至其年逾8旬，因認被告縱經假釋出監，再犯之危險性應已顯著降低，而無剝奪其生命而與社會永久隔離之必要，黃男提上訴，遭最高法院駁回確定。