凱基投顧指出，伺服器、人工智慧（AI）伺服器與網通為建準2023年成長動能。第一季伺服器與網通合計營收占比34.4％、年增2成。因熱設計功率（TDP）提高，推升新伺服器平台產品單位售價15％～20％，加上需求穩定成長，建準公司預計未來數季伺服器營收將持續攀升，2023年營收將年增雙位數。

至於AI伺服器風扇，為達到更佳散熱效果，每顆散熱風扇內建馬達數量將較傳統伺服器倍增，均價較一般伺服器提升80％～90％。儘管AI伺服器第一季營收貢獻仍有限、低於1％，但建準經營管理階層預計，AI伺服器成長性將優於伺服器整體營收，並有利未來幾年均價和毛利率走勢。

其次，網通產品涵蓋5G基地台、小基站、WiFi 6路由器與交換器，均將隨著散熱風扇數量增加而成長，故建準看好2023年網通營收年增雙位數。基於單位售價展望較佳，投顧研究機構將建準2023年伺服器、網通營收成長預估從年增5％～10％，上調至13％，將抵銷IT營收較差的影響，並帶動2023年毛利率與營業利益率走升。