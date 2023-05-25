陳彥佐扮成海洋女巫烏蘇拉驚喜現身。（迪士尼提供）

迪士尼動畫《小美人魚》真人版電影昨（24日）晚在台北松仁威秀影城巨幕廳舉行星光首映，擔任中文版配音主角的美聲天后「格格」閻奕格首度現場驚喜飆唱中文主題曲〈嚮往的世界〉，優美嘹亮的天籟嗓音，令在現場聆聽的全場觀眾如癡如醉、驚豔不已，如英文版主角海莉貝利在美國首映時響徹雲霄的現場演唱，優美嘹亮的天籟嗓音，繚繞迴盪在影廳中，令全場觀眾聽得如癡如醉、驚豔不已，掀起首映會的最高潮。

現場也有精心主題扮裝，維妙維肖化身片中主要角色，真實重現深得人心的經典造型，在今年最熱門的台片《關於我和鬼變成家人的那件事》中飾演刑警隊員小胖、以極富喜感的搶眼表現令人印象深刻的陳彥佐，也扮成海洋女巫烏蘇拉驚喜現身，與原版烏蘇拉主角瑪莉莎麥卡錫比「妖嬌」，爭奇鬥豔的造型還原度超高，觀眾也不禁爭相拿出手機拍照，鎂光燈此起彼落，許多觀眾也盛裝出席，使首映現場充滿歡樂、熱鬧不已。

首映會近400個座位毫無虛席，全場期待至極的觀影氣氛十分濃厚，目不暇給的華麗場景與驚人特效，讓人歎為觀止且驚喜連連，最後的高潮壓軸感人戲碼，則令人潸然淚下、紛紛拿出面紙擦拭，電影一映畢，全場觀眾立刻抱以熱烈掌聲，直呼「真的是回憶殺，好感人」、「驚人特效震撼無比，動作場面驚險刺激」。《小美人魚》今（25日）在台搶先北美中英文版大銀幕登場。