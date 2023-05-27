強颱瑪娃移動路徑尚未明朗，對台東影響不容小覷，農委會台東區農業改良場今天表示，可能會有強風、豪雨及焚風發生，呼籲農友保持田間排水、做好防颱措施，以減少損失。

目前台東多數水稻陸續進入穀粒充實期至成熟期，農改場提醒農友田間灌排水溝渠要盡快清除，避免颱風豪雨積水；同時強化排水口的攔水設施，保持田間灌溉水高水位，減少稻株因強風造成的搖擺，並降低瞬間大雨衝擊使稻株傾斜，對減緩焚風損害也有幫助。

颱風過後要立即進行排水，同時注意田區褐飛蝨、縱捲葉蟲、白葉枯病、穗稻熱病及紋枯病的防治。

台東地區果樹主要有番荔枝（釋迦）、芒果、香蕉，颱風來臨前果園應注意排水溝保持暢通，颱風後若遇焚風侵襲時，應立即進行噴霧灌溉至焚風結束，以保持果園內濕度，降低蒸散作用強度，減少因高溫低溼造成的植物落花、落果及果實脫水等傷害。

番荔枝目前中小果期及授粉階段，較大果實可先套蔬果套，並注意果實附近的枝葉修剪，避免果實擦傷；如遇焚風，待天氣晴朗時可加強灌溉及人工授粉。

芒果正值大果期及採收期，成熟果實應儘速採收，尚未套袋且較大的果實應加強套袋，減少果實擦傷。果園迎風面處可搭設防風網，降低強風危害。台東農改場提醒，小米正值成熟期，若達採收程度應盡快收穫，避免倒伏或穗上發芽。樹豆遇強風易倒伏或折枝，可架設支柱避免強風侵襲。