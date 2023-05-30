微笑單車公司日前官方網站受攻擊，導致逾4萬名會員個資外洩，並提供相關會員每人500元YouBike 2.0 騎乘券作為補償。微笑單車公司30日表示，若有遭假冒微笑單車名義進行詐騙的受害會員，請盡速於 6月1日零時前向警察單位完成報案，會員本人則可於6月1至7日間，親至各地微笑單車服務中心申請個案補償。

微笑單車公司指出，若有遭假冒微笑單車名義進行詐騙的受害會員，申請補償條件原為5月28日前應向警方完成報案，但為讓民眾有更充足的時間可進行準備，延長至6月1日，並請備妥佐證資料（警察單位出具之案件證明單、足證明詐騙時間之通聯記錄或簡訊、詐騙通知內容、匯款憑證或其他憑付資料及其他必要佐證資料）。

微笑單車公司說明，會員本人則可於6月1至7日間，親至各地微笑單車服務中心申請個案補償，相關補償規範依官網公告《補償方案執行要點》為主。

微笑單車公司提醒，微笑單車不會主動致電或發簡訊通知會員申請補償方案，或要求匯款；若會員有欠費，請勿匯款，請至車機、車柱或服務中心辦理繳納。若收到不明的來電、EMAIL或簡訊要求匯款或轉帳，請不要開啟或點擊網址連結，或配合操作帳戶、ATM、手機按鍵等。