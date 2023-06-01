台東縣續辦建築景觀評圖－「Build-UP Taitung」，即日起至6月20日向全國大專院校學生徵件，總獎金15萬元。（蕭嘉蕙攝）

作品基地設於台東並針對都市、建築、景觀或空間環境皆可投件。（蕭嘉蕙攝）

從大學生的創意視角打造城市景觀，由台東縣政府主辦、台東設計中心統籌規畫於2022年首屆舉辦建築景觀評圖－「Build-UP Taitung」，獲得熱烈回響，今年將延續首屆成果持續辦理，即日起至6月20日向全國大專院校學生徵件，總獎金15萬元。

台東設計中心表示，「Build up」除了有構築、打造之意，也蘊含著透過評圖匯聚建築設計領域的青年學子及專業者，逐年為台東累積改變能量，醞釀更好的城市環境。首屆有來自全台各地建築與景觀設計系所作品參賽，基地位置橫跨台東8個鄉鎮，帶來許多新的視角與討論，民眾也藉由開展覽，激盪對話並提升對城市建築與設計美學的共感。

第二屆「Build-UP Taitung」台東建築景觀評圖暨展覽即日起至20日下午5點止，向全國大專院校學生徵件，作品基地設於台東並針對都市、建築、景觀或空間環境所進行者皆可投件，評審由國內知名景觀建築師吳忠勳、建築與都市設計師鄭采和，以及台東本地建築師陳哲生擔任。評審團多元觀點的組成，能評選出對台東未來具展望的創新提案，也帶來跨縣市與跨專業視角的經驗交流。

今年度入圍作品將於8月12日至8月20日於台東故事館1樓Show Box舉辦為期9天的公開展覽，並邀請國內知名建築及景觀專業者，以及台東在地深耕的建築師進行系列講座。