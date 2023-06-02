櫃買中心表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上櫃有價證券得為融資融券審查，進典（6843）、伯特光（6859）分別自111年11月21日、111年11月28日上櫃已滿六個月，符合前開標準的規定，6月5日（周一）起得為融資融券的信用交易。