俄衛網11日稱，小米印度分公司、小米科技印度私人有限公司（Xiaomi Technology India Private Limited）、小米科技印度首席財務官拉奧（Sameer B. S. Rao）、前董事總經理賈殷（Manu Kumar Jain）、花旗銀行、匯豐銀行、德意志銀行也收到有關通知。
報導指，印度負責打擊金融犯罪的機構稱，調查內容顯示，小米向外國組織非法轉移資金，涉及555.1億印度盧比（約52.8億港元）。
印度表示，小米2015年開始利用誤導性訊息、以支付專利權使用費為由，非法向國外轉移資金。印度中央執法局（Enforcement Directorate）2022年5月從小米的銀行帳戶中沒收約52.8億港元，其後小米提出申訴、要求法院推翻這決定。卡納塔克邦（Karnataka）高等法院4月21日駁回小米的要求。
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