元太在內外資機構的基本面研究領域中，多頭共識度相當高，包括：摩根士丹利、瑞信、野村證券與中信投顧等，全都給予正向投資評等，摩根大通最新站隊多頭，對2024、2025年的營運爆發力道極具信心，更一舉給出市場最高的300元推測合理股價，潛在上檔空間約3成，元太股價離歷史高點的255元，也正式進入射程範圍內。

摩根大通證券指出，ESL成長性2023年雖暫時放緩，但2024年起將重新加速，年增率直逼4成，主要動能在於美國市場現在採用率才3％，比起歐洲的10％以上，還有很大成長空間。尤其日前零售數位方案商SES-imagotag宣布和通路龍頭Walmart合作，也將成為驅動其他美國零售商採用ESL的催化劑（catalyst），元太將大大受惠。

根據外資估算，元太2023年每股稅後純益（EPS）8.81元，2024、2025年的年增率將爆發至39.5％與27.9％，EPS上看13.18元與16.86元。摩根大通認為，以元太獲利結構性高速增長為前提，目前評價並不貴。中信投顧強調，Walmart導入ESL是產業重要里程碑，展望未來，低碳成為人類共同課題，成為電子紙省電優勢之舞台。