台積電挾美股大漲助威，13日終場收593元、漲幅3.31％。台積電上回收盤價站上600元大關，已可追溯至2022年的3月30日，如美股多頭續航，台積電即將收復睽違一年以上的600元大關，也能幫助台股加權指數「萬七」坐得更穩。

台積電股價的強勢表現，除正面回應瑞銀、摩根士丹利、麥格理證券攜手給出的「7」字頭股價預期，另一方面，隨台積電除息日15日登場，資金進駐推升「秒填息」期待感，多頭具加乘效應。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，根據大摩所做產業調查，台積電已將CoWoS產能從每月1萬片，擴產為每月1.2萬片，輝達的需求約占此產能的40％～50％。

凱基投顧進一步預測，台積電CoWoS月產能2024年中達1.6萬片，至2024年底將達2萬片，主要擴充時程集中在2024年，台灣設備商仍將因此受益。萬潤為台積電CoWoS點膠機與自動光學檢測主要供應商，凱基預估，CoWoS月產能擴充1萬片，假設供貨比重9成，將為萬潤帶來10～11億元營收，相當2022年總營收之46％，是最大受惠者。

弘塑與辛耘為台積電CoWoS產能濕製程晶圓清洗設備主要供應商。根據凱基對2024年底月產能擴張幅度約1萬片之預估，濕製程晶圓清洗設備之營收貢獻將為5～6億元，假設弘塑、辛耘供貨比重各為5成，以2022年營收為基準，隱含濕製程晶圓清洗設備將額外貢獻弘塑與辛耘7％與5％營收。

金控旗下投顧補充，AI持續升溫趨勢下，台積電將繼續成為最大受益者，受惠於台積電WoS製程潛在訂單溢出，加上AI熱潮帶動封裝需求提升，日月光投控在WoS的市場分額也將隨之上升，先進封裝營收占比將有所成長。