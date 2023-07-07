房地美首席經濟學家卡特（Sam Khater）表示：「這股利率攀升的趨勢，是由強勁經濟表現、通膨居高不下與美國聯準會更為鷹派立場所推動。房貸利率升高與房屋供應吃緊，打消許多民眾的購屋念頭。」

至於15年期固定房貸平均利率則由上一周的6.06％揚升至6.24％，遠高於去年同期的4.45％。

美國抵押貸款銀行協會（MBA）6日亦公布，由於利率揚升，美國房貸申請案件數量較過去一周大減4.4％。