房地美首席經濟學家卡特（Sam Khater）表示：「這股利率攀升的趨勢，是由強勁經濟表現、通膨居高不下與美國聯準會更為鷹派立場所推動。房貸利率升高與房屋供應吃緊，打消許多民眾的購屋念頭。」
至於15年期固定房貸平均利率則由上一周的6.06％揚升至6.24％，遠高於去年同期的4.45％。
美國抵押貸款銀行協會（MBA）6日亦公布，由於利率揚升，美國房貸申請案件數量較過去一周大減4.4％。
房貸巨頭房地美（Freddie Mac）6日公布，截至7月6日為止的當周，30年期固定房貸平均利率為6.81％，攀抵2023年以來最高水平。這不僅高於前一周的6.71％，亦勝過去年同期的5.3％水平。
房地美首席經濟學家卡特（Sam Khater）表示：「這股利率攀升的趨勢，是由強勁經濟表現、通膨居高不下與美國聯準會更為鷹派立場所推動。房貸利率升高與房屋供應吃緊，打消許多民眾的購屋念頭。」
至於15年期固定房貸平均利率則由上一周的6.06％揚升至6.24％，遠高於去年同期的4.45％。
美國抵押貸款銀行協會（MBA）6日亦公布，由於利率揚升，美國房貸申請案件數量較過去一周大減4.4％。
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