觀察6月中以來，陸續有匯豐、海通國際、摩根大通、中信投顧、花旗環球、凱基投顧、瑞銀、摩根士丹利證券等，提出對台積電短中長期營運展望，法說行情一如過往般未演先轟動。最新情況是，高盛證券除延續長期看多台積電立場，現一改5月底下修台積電股價預期至615元的短期觀點，把股價預期拉升到700元。

雖然幾乎所有內外資研究機構都下修對第三季營收預期，營收季增率約落在5％～10％，不及過去傳統旺季時的15％～20％，然精彩之處在於，絕大部分的研究機構卻同時調高台積電目標價，包括：瑞銀證券賦予市場最高的740元，與摩根士丹利、凱基投顧、麥格理、匯豐、高盛證券同屬「台積電700元俱樂部」一員，展現無懼短期波動、擁抱長期成長態度。

人工智慧（AI）發動機、台積電大客戶輝達方面，儘管從上次法說會以來，獲得市場數輪調升財務預期，外資給予的目標價當時飆上500美元大關，但海通國際證券電子研究主管蒲得宇強調，以2023年來看，輝達A100、H100晶片出貨將達120萬套，預期第四季財測將再度打破市場預期，2024年伴隨CoWoS產能加大，輝達相關晶片與來自資料中心的營收將更可觀，因而將目標價一口氣拉升到767美元。